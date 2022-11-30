Невилл: "Рэшфорд вернулся в колею"

Эксперт Sky Sports Гари Невилл чувствует, что нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд вернулся в свою лучшую форму, потому что вновь сосредоточился на футболе.

25-летний Рэшфорд забил восемь голов за "Юнайтед" в этом сезоне, а также уже трижды отличился за сборную Англии на Чемпионате Мира в Катаре.



Такое преображение Рэшфорда Невилл связывает с тем, что Маркусу удалось перевести на второй план свои благотворительные дела, которыми нападающий "Юнайтед" славился в разгар пандемии коронавируса.



"Думаю, последние шесть месяцев в "Манчестер Юнайтед" были хорошим временем для него. Он вернулся в колею".



"Когда был локдаун, он достиг столь многого за пределами футбольного поля, и ему было сложно снова сосредоточиться на футболе".



"Думаю, он упростил свою жизнь. Он по-прежнему многое делает за пределами футбольного поля, но — умеренно, он не полностью погружен в эти дела, и мы начинаем видеть эффект от этого на поле".



"В предыдущие 12-18 месяцев были люди, которые говорили, что "Манчестер Юнайтед" нужно его продать. Я никогда не верил в это. "Манчестер Юнайтед никогда не собирался продавать его".



"Он обладает огромным талантом, он все еще может прибавить, и он продолжит совершенствоваться. Замечательно видеть его в футболке сборной Англии", — сообщил Невилл Sky Sports.