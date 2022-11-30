"Ливерпуль" заинтересован в Амрабате

"Ливерпуль" заинтересован в приобретении полузащитника "Фиорентины" Софьяна Амрабата.

Приоритетной целью "Ливерпуля" на январь среди полузащитников считается Джуд Беллингем из дортмундской "Боруссии", однако сложность этого трансфера заставляет "красных" держать в уме ряд более реалистичных вариантов.



Одним из таковых может стать 26-летний Амрабат, у которого остается только один год по действующему контракту с "Фиорентиной", сообщает Corriere dello Sport.



В "Фиорентине" Софьян получает скромные 1.56 млн. фунтов в год, поэтому переезд в Премьер-Лигу сулил бы игроку сборной Марокко существенным повышением дохода.



Однако в услугах Амрабата, который на юниорском уровне представлял сборную Голландии, также заинтересован "Тоттенхэм".