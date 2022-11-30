Каррагер: "Саутгейт заслуживает похвалы каждого"

Экс-защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер призвал людей похвалить главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта.

В преддверии ЧМ-2022 Саутгейт подвергался критике из-за провальной кампании в Лиге Наций, однако в Катаре Гарет быстро привел свою команду в чувство.



Разгромив Уэльс со счетом 0:3, англичане вышли в плей-офф ЧМ-2022 с первого места в группе, и Каррагер считает, что пора уже перестать сомневаться в Саутгейте.



"Гарет Саутгейт заслуживает похвалы каждого. Он снова оказался прав. Есть критическая разница между Саутгейтом и любым другим тренером сборной Англии за последние 30 лет: он способен утирать носы и видеть картину шире".



"Саутгейт никогда не паникует, никогда не прогибается под критикой и никогда не идет на поводу у публики при принятии решений. Во всей этой истерии, связанной с международным турниром, он является фигурой спокойствия, чего сборной Англии слишком часто не хватало".



"Сила Саутгейта на каждом большом турнире заключается в том, что он придерживается своего плана, какие бы кочки ни встречались на его пути".



"Он взял все свои знания, полученные в качестве игрока сборной Англии, и блестяще применяет их в качестве тренера национальной команды".



"Когда я увидел состав на матч против Уэльса во вторник вечером, то у меня было ощущение, что Саутгейт просчитывает на два матча вперед, предвидя встречу со Францией в четвертьфинале", — сообщил Каррагер The Telegraph.