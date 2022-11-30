Шоу рассказал, что у него умерла бабушка перед ЧМ-2022

Люк Шоу и Гарет Саутгейт Защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу рассказал, что у него умела бабушка прямо перед началом Чемпионата Мира в Катаре.

27-летний Шоу показал себя ключевым игроком сборной Англии на ЧМ-2022, и Люку удается демонстрировать отличный футбол, несмотря на горе в семье.

"Моя бабушка умерла перед началом турнира. Она долго боролась с раком и, к сожалению, ушла из жизни прямо перед первым матчем".

"Но, конечно, Гарет (Саутгейт) был очень добр со мной, он поговорил со мной и спросил, все ли в порядке. Он был готов дать мне отгул".

"Но я здесь, Чемпионат Мира значит столь многое для меня, и я не хотел ничего пропускать", — сообщил Шоу The Athletic.


Метки Манчестер Юнайтед, сборная Англии, ЧМ-2022, Шоу

Автор mihajlo   

Дата 30.11.2022 14:00

Количество просмотров Просмотров: 408

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. liverbro 30.11.2022 14:59 # liverbro
    Сил Люку и близким!

    (ответить)

  2. danilych89 30.11.2022 14:35 # danilych89
    как бы это цинично не прозвучало, но потерять близкого после долгой смертельной болезни не так шокирующе, как потерять его неожиданно в какой-нибудь катастрофе. уверен, что вся семья Люка Шоу внутренне была готова к такому исходу, потому эта утрата и не отразилась на его игре.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: