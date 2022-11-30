Шоу рассказал, что у него умерла бабушка перед ЧМ-2022
Защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу рассказал, что у него умела бабушка прямо перед началом Чемпионата Мира в Катаре.
27-летний Шоу показал себя ключевым игроком сборной Англии на ЧМ-2022, и Люку удается демонстрировать отличный футбол, несмотря на горе в семье.
"Моя бабушка умерла перед началом турнира. Она долго боролась с раком и, к сожалению, ушла из жизни прямо перед первым матчем".
"Но, конечно, Гарет (Саутгейт) был очень добр со мной, он поговорил со мной и спросил, все ли в порядке. Он был готов дать мне отгул".
"Но я здесь, Чемпионат Мира значит столь многое для меня, и я не хотел ничего пропускать", — сообщил Шоу The Athletic.
30.11.2022 14:00
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Сил Люку и близким!
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как бы это цинично не прозвучало, но потерять близкого после долгой смертельной болезни не так шокирующе, как потерять его неожиданно в какой-нибудь катастрофе. уверен, что вся семья Люка Шоу внутренне была готова к такому исходу, потому эта утрата и не отразилась на его игре.
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