Магуайр: "Очень рад за Рэшфорда"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр похвалил своего партнера по клубу и сборной Англии Маркуса Рэшфорда.

Накануне именно Рэшфорд сделал наибольший вклад в победу англичан над сборной Уэльса на Чемпионате Мира в Катаре со счетом 0:3, оформив дубль.



Магуайр смог убедиться, что Рэшфорд вернулся в свою лучшую форму, еще по матчам "Юнайтед", и Харри советует своему молодому партнеру не расслабляться.



"Я очень рад за Маркуса. В последний гол или около того он не всегда играл за сборную Англии и не всегда вызывался".



"Мне кажется, он по-настоящему обрел свою форму в "Манчестер Юнайтед", и он игрок огромной важности для нашего клуба. На протяжении карьеры у тебя всегда бывают взлеты и падения, и важно лишь то, как ты реагируешь, когда находишься не в форме".



"Думаю, предыдущий год был сложным для него, но все хорошие игроки возвращаются на вершину. Думаю, если он продолжит упорно трудиться — прежде всего в клубе, — то у него будут шансы в сборной", — цитирует Магуайра The Independent.