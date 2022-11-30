Роналду выбирает Саудовскую Аравию

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду близок к переходу в "Аль-Наср" из Саудовской Аравии.

Напомним, Роналду стал свободным агентом после того, как договорился с "Юнайтед" о расторжении своего контракта. Клуб с "Олд Траффорд" отреагировал таким образом на скандальное интервью Криштиану Пирсу Моргану.



Гари Невилл, эксперт Sky Sports и бывший одноклубник Роналду, был уверен, что остаток этого сезона, как минимум, 37-летний португалец проведет в Европе.



Однако Marca утверждает, что Роналду решил променять Лигу Чемпионов на большие заработки на Ближнем Востоке.



Выбор Роналду объясняется очень легко, потому что "Аль-Наср" предложил Криштиану контракт на два с половиной года стоимостью 200 миллионов евро (173 млн. фунтов) в год.



Никто из европейских грандов или клубов МЛС и близко не смог предложить Роналду такие деньги.