Агбонлахор хочет, чтобы в Премьер-Лиге добавляли много минут, как на ЧМ-2022

Бывший нападающий "Астон Виллы" Габриэль Агбонлахор посоветовал Премьер-Лиге взять пример с ФИФА касательно компенсированного времени к матчам.

Проходящий сейчас в Катаре Чемпионат Мира отличается тем, что многие матчи там длятся дольше 100 минут, и это не является случайностью.



Рефери специально добавляют много минут в соответствии с новой директивой ФИФА, чтобы компенсировать время, потраченное на VAR и замены, и просто затяжки времени.



Если верить Daily Mail, Премьер-Лига и судейский корпус не планируют адаптировать это правило у себя, однако Агбонлахору кажется, что это хорошая идея.



"Мне нравится, сколько там добавляют времени. Я чувствую, что так должно быть и в Премьер-Лиге, это бы покончило с затяжками времени. Это бы покончило с затяжками времени при вводе мяча голкиперами и при аутах. Кроме того, очень много времени уходит на замены, учитывая их разрешенное количество в современном футболе".



"Фанаты и телезрители заслуживают видеть 90 минут игры. Я рад, что ФИФА так поступила, и так определенно должно быть в Премьер-Лиге".



"Это бы покончило с затяжками времени — на 89-й минуте ты уже не будешь думать, что это почти конец, потому что рефери добавит еще 10 минут", — сообщил Агбонлахор Football Insider.