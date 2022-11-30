Беллингему понравилось играть вместе с Хендерсоном
Полузащитник дортмундской "Боруссии" Джуд Беллингем признался, что он наслаждается совместной игрой с капитаном "Ливерпуля" Джорданом Хендерсоном за сборную Англии.
Как известно, "Ливерпуль" считается главным претендентом на Беллингема, собираясь купить Джуда в конце сезона, если не в январе.
В матча англичан против Уэльса на ЧМ-2022 накануне Беллингем смог попробовать, каково это играть вместе с Хендерсоном, и Джуду весьма понравилось.
"Сегодня мы показали энергичную игру. Мы поняли, что в предыдущем матче мы не были достаточно агрессивны, мы были слегка пассивны, поэтому нам было важно диктовать игру".
"Хендо задает темп каждый раз, когда играет, и он вселяет в тебя уверенность, чтобы идти и прессинговать. Благодаря ему я могу напрягать соперника, а Дек (Райс) добавляет нам агрессии. Мы выиграли много мячей возле чужой штрафной, что было ключом к тому, чтобы держать соперника в напряжении", — сообщил Беллингем BBC.
30.11.2022 10:00
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хендерсон выгодно отличается от прочих футболистов тем, что способен орально ублажить своих партнеров по сборной прямо во время матча, поетому он и капитан, все в Англии ценят портовую прошмандовку за ето
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