Беллингему понравилось играть вместе с Хендерсоном

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Джуд Беллингем признался, что он наслаждается совместной игрой с капитаном "Ливерпуля" Джорданом Хендерсоном за сборную Англии.

Как известно, "Ливерпуль" считается главным претендентом на Беллингема, собираясь купить Джуда в конце сезона, если не в январе.



В матча англичан против Уэльса на ЧМ-2022 накануне Беллингем смог попробовать, каково это играть вместе с Хендерсоном, и Джуду весьма понравилось.



"Сегодня мы показали энергичную игру. Мы поняли, что в предыдущем матче мы не были достаточно агрессивны, мы были слегка пассивны, поэтому нам было важно диктовать игру".



"Хендо задает темп каждый раз, когда играет, и он вселяет в тебя уверенность, чтобы идти и прессинговать. Благодаря ему я могу напрягать соперника, а Дек (Райс) добавляет нам агрессии. Мы выиграли много мячей возле чужой штрафной, что было ключом к тому, чтобы держать соперника в напряжении", — сообщил Беллингем BBC.