"Челси" планирует купить нового первого номера

"Челси" планирует приобрести нового голкипера следующим летом, причем — на роль первого номера.



Этот сезон первым номером "Челси" начинал Эдуар Менди, однако после того, как Грэм Поттер сменил Томаса Тухеля в качестве главного тренера "синих", основным голкипером команды утвердился Кепа Аррисабалага.



Впрочем, из-за травмы стопы Кепа пропустил четыре заключительных матча перед паузой на Чемпионат Мира в Катаре, благодаря чему Менди вернулся на ворота "Челси".



Как утверждает The Sun, ни Кепе, ни Менди не удалось в полной мере убедить Поттера и владельца "Челси" Тодда Бели, и боссы лондонского клуба уже помышляют об укреплении последнего рубежа по окончании сезона.



Если "Челси" удастся обзавестись новым первым номером, Кепа и Менди могут оба покинуть "Стэмфорд Бридж" — благо на роль запасного голкипера у "синих" есть Маркус Беттинелли и перспективный Габриэль Слонина.