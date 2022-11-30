Лофтус-Чик вступил в переговоры с "Миланом"

Агенты полузащитника "Челси" Рубена Лофтус-Чика провели встречу с "Миланом".

26-летний Лофтус-Чик не блещет в этом сезоне, не забив ни одного гола и отдав единственную передачу в 20 сыгранных матчах во всех соревнованиях.



Непопадание Рубена в заявку сборной Англии на ЧМ-2022 не стало сюрпризом и может только подтолкнуть воспитанника "Челси" к смене клуба.



По информации Calcio Mercato, агентство Stellar Group, представляющее интересы Лофтус-Чика, уже провело встречу с "Миланом", и эта встреча оказалась "весьма плодотворной".



Как утверждает итальянское издание, "Челси" открыт к продаже Лофтус-Чика, чей контракт рассчитан до 2024 года и предусматривает опцию продления на 12 месяцев.