Лофтус-Чик вступил в переговоры с "Миланом"
Агенты полузащитника "Челси" Рубена Лофтус-Чика провели встречу с "Миланом".
26-летний Лофтус-Чик не блещет в этом сезоне, не забив ни одного гола и отдав единственную передачу в 20 сыгранных матчах во всех соревнованиях.
Непопадание Рубена в заявку сборной Англии на ЧМ-2022 не стало сюрпризом и может только подтолкнуть воспитанника "Челси" к смене клуба.
По информации Calcio Mercato, агентство Stellar Group, представляющее интересы Лофтус-Чика, уже провело встречу с "Миланом", и эта встреча оказалась "весьма плодотворной".
Как утверждает итальянское издание, "Челси" открыт к продаже Лофтус-Чика, чей контракт рассчитан до 2024 года и предусматривает опцию продления на 12 месяцев.
30.11.2022 08:00
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