"Бавария" сохраняет интерес к Кейну

"Бавария" сохраняет интерес к нападающему "Тоттенхэма" Харри Кейну.

"Бавария" интересовалась Кейном еще минувшим летом, но так и не решилась вступить в переговоры с президентом "Тоттенхэма" Даниэлем Леви.



После окончания этого сезона у Кейна останется только 12 месяцев по контракту, если, конечно, Харри не заключит новую сделку, а значит переговорная позиция Леви значительно ослабеет.



Как утверждает Sky Sport Germany, "Бавария" не просто сохраняет интерес к капитану сборной Англии, но и ведет определенную подготовительную работу над данным трансфером.



В то же время некоторые боссы "Баварии" скептичны насчет приобретения Кейна и не считают разумным тратить 80-100 миллионов евро (69-86 млн. фунтов) на игрока, которому в начале следующего сезона исполнится 30 лет.



Ожидается, что Кейн примет решение насчет своего долгосрочного будущего после возвращения с Чемпионата Мира в Катаре.