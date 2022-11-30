Саутгейт: "Рэшфорд стал совершенно другой версией себя"

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт заявил, что в этом сезоне нападающий "Манчестер Юнайтед" стал "совершенно другой версией себя".

Накануне вечером Рэшфорд своим дублем помог англичанам разгромить Уэльс (0:3) и выйти в плей-офф Чемпионата Мира с первого места Группы B.



Саутгейт восхищается тем, как Маркус преобразился относительно провального для себя прошлого сезона.



"То было испытанием для него. Я ездил повидаться с ним летом, долго разговаривал с ним, и он высказал ряд ясных идей, над которыми, как ему казалось, он должен подумать и поработать".



"Вы можете видеть, что клуб доволен его игрой в этом сезоне, и это отражается на его тренировках у нас".



"Мы наблюдаем совершенно другую версию игрока, нежели на Евро в прошлом году. Он воспроизвел один из своих моментов этим вечером и вполне мог оформить хет-трик".



"Это замечательно для него, а значит замечательно и для нас", — цитирует Саутгейта Sky Sports.