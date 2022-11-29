Англичане разгромили Уэльс и вышли в 1/8 финала ЧМ-2022

Сборная Англии разгромила Уэльс со счетом 0:3 и вышла в 1/8 финала Чемпионата Мира в Катаре, где теперь сыграет с Сенегалом.

Относительно безголевого матча против США в стартовом составе "трех львов" произошло четыре перестановки. Кайл Уолкер заменил Кирана Триппьера, Джордан Хендерсон — Мейсона Маунта, Фил Фоден — Букайо Сака, а Маркус Рэшфорд — Рахима Стерлинга.



Англичане получили реальный шанс открыть счет на 10-й минуте, когда Рэшфорд вышел один на один по центру после паса от Харри Кейна, однако валлийский голкипер Данни Уорд выдвинулся навстречу и парировал обводящий удар Маркуса.



Продолжать создавать моменты подопечным Гарета Саутгейта не удалось. Уэльс дисциплинированно оборонялся, но при этом, правда, полностью пожертвовал атакой.



До перерыва англичане нанесли еще несколько ударов, но почти все оказались неточными, включая выстрел Фодена из пределов штрафной и попытку Рэшфорда пробить в падении через себя.



Зато в начале второго тайма все быстро встало на свои места. На 50-й минуте Рэшфорд ударом со штрафного обвел стенку, направив мяч в дальний от Уорда угол ворот — 0:1.



Спустя всего минуту защитник сборной Уэльса Бен Дэвис потерял мяч на фланге, а Кейн прострелил к дальней штанге, где открылся Фоден, пробив в касание — 0:2.



Уэльс ответил на два пропущенных гола крученым ударом Киффера Мура, чем заставил Джордана Пикфорда показать чудеса растяжки, однако мяч пошел мимо.



Поняв, что дело практически сделано, Саутгейт поспешил убрать с поля Уолкера, Деклана Райса, Кейна, а затем и Люка Шоу.



А на 68-й минуте англичане сделали счет крупным. Рэшфорд вошел в штрафную с правого фланга, оторвался от защитника и пробил между ног Уорду — 0:3.



В остатке матча Англия доминировала над соперником. Рэшфорд и Джуд Беллингем могли упрочить победу своей команды, но Уорд дважды спас свою команду, а Джон Стоунс промахнулся сам.



Во втором тайме англичане убедительно доказали свое превосходство в классе, одержав крупную победу и заняв первое место в Группе B. Дальше подопечных Саутгейта ждет Сенегал.



Сборная Уэльса — сборная Англии — 0:3 (0:0)



Голы: Рэшфорд 50, 68, Фоден 51.



Сборная Уэльса: Уорд, Неко Уильямс (Робертс 36), Мефем, Родон, Дэвис (Моррелл 59), Ампаду, Аллен (Колуилл 81), Бэйл (Джонсон 45), Рэмси, Джеймс (Уилсон 77), Мур.



Сборная Англии: Пикфорд, Уолкер (Александер-Арнольд 57), Стоунс, Магуайр, Шоу (Триппьер 58), Райс (Филлипс 58), Хендерсон, Беллингем, Фоден, Кейн (Уилсон 57), Рэшфорд (Грилиш 76).



Предупреждения: Рэмси, Джеймс.