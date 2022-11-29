МЮ "очень заинтересован" в покупке Фримпонга

"Манчестер Юнайтед" "очень заинтересован" в приобретении правого защитника "Байера" Джереми Фримпонга.

Попав в заявку сборной Голландии на ЧМ-2022, 21-летний Фримпонг пока не сыграл ни минуты в Катаре, однако это не повлияло на уровень интереса "Юнайтед" к Джереми.



Как утверждает Sky Sport Germany, "Юнайтед" очень хочет заполучить Фримпонга в январе и уже запланировал переговоры, когда Джереми вернется из Катара.



"Красные дьяволы" рассматривает Фримпонга, который является продуктом академии "Манчестер Сити", на замену Аарону Ван-Биссаке, который доступен для аренды в январе.