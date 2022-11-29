"Рома" открыта к продаже Абрахэма

Тэмми Абрахэм "Рома" открыта к продаже нападающего Тэмми Абрахэма следующим летом.

25-летний Абрахэм очень скромно проводит этот сезон по сравнению с предыдущим, забив лишь три гола за "Рому" в Серии А и не попав в заявку сборной Англии на ЧМ-2022.

Как сообщает Calcio Mercato, боссы римского клуба больше не считают Абрахэма незаменимым и будут готовы выслушать предложения насчет Тэмми в конце сезона.

Наиболее вероятным сценарием выглядит возвращение Абрахэма в Премьер-Лигу. "Челси" до сих пор сохраняет опцию обратного выкупа Тэмми за 75 миллионов евро (65 млн. фунтов).

Ожидается, что Абрахэм будет интересен "Астон Вилле", которая в прошлом брала Тэмми в аренду у "Челси".


Метки Абрахэм, Рома

Автор mihajlo   

Дата 29.11.2022 21:00

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  1. chelsea88 29.11.2022 21:15 # chelsea88
    Никчёмный гейклуб аснл с удовольствием подберёт еего.

    (ответить)

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