"Рома" открыта к продаже Абрахэма

"Рома" открыта к продаже нападающего Тэмми Абрахэма следующим летом.

25-летний Абрахэм очень скромно проводит этот сезон по сравнению с предыдущим, забив лишь три гола за "Рому" в Серии А и не попав в заявку сборной Англии на ЧМ-2022.



Как сообщает Calcio Mercato, боссы римского клуба больше не считают Абрахэма незаменимым и будут готовы выслушать предложения насчет Тэмми в конце сезона.



Наиболее вероятным сценарием выглядит возвращение Абрахэма в Премьер-Лигу. "Челси" до сих пор сохраняет опцию обратного выкупа Тэмми за 75 миллионов евро (65 млн. фунтов).



Ожидается, что Абрахэм будет интересен "Астон Вилле", которая в прошлом брала Тэмми в аренду у "Челси".