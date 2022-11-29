"Ливерпуль" начнет переговоры с Гакпо
"Ливерпуль" собирается начать переговоры с представителями Коди Гакпо о приобретении вингера ПСВ в январе.
Гакпо едва не перебрался в Премьер-Лигу еще минувшим летом, когда его хотел заполучить "Манчестер Юнайтед", однако в итоге "красные дьяволы" предпочли ему Антони из "Аякса".
Согласно слухам, "Юнайтед" готов вернуться за 23-летним Гакпо в январе, рассматривая Коди в качестве замены для покинувшего клуб Криштиану Роналду.
Однако Voetbal International утверждает, что "Ливерпуль" тоже собирается побороться за Гакпо и вскоре установит контакт с лагерем звезды сборной Голландии.
Однако для приобретения Гакпо, забившего девять голов и отдавшего 12 результативных передач в 14 матчах этого сезона Эредивизии, мерсисайдцам придется выложить 50 миллионов евро (43 млн. фунтов).
29.11.2022 20:00
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Да нахер он нам? Не игрок норм, но у нас уже перенасыщение фланговых атакеров.
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Допустим купим, а куда?
Я полагаю, что контракт для Фирмино Клопп продавит. Нуньес, Жота, Салах и Диас имеют долгосрочные контракты.
Не думаю, что кто-то из вышеназванных игроков будет готов мириться с ролью запасного.
Между пятью игроками ещё можно равномерно распределить игровое врем, но вот при шести равноценных игроках группы атаки один точно будет недоволен своим положением дел.
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Да он после чм щас подороже 50 лям будет оцениваться )
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