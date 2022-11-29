"Ливерпуль" начнет переговоры с Гакпо

"Ливерпуль" собирается начать переговоры с представителями Коди Гакпо о приобретении вингера ПСВ в январе.

Гакпо едва не перебрался в Премьер-Лигу еще минувшим летом, когда его хотел заполучить "Манчестер Юнайтед", однако в итоге "красные дьяволы" предпочли ему Антони из "Аякса".



Согласно слухам, "Юнайтед" готов вернуться за 23-летним Гакпо в январе, рассматривая Коди в качестве замены для покинувшего клуб Криштиану Роналду.



Однако Voetbal International утверждает, что "Ливерпуль" тоже собирается побороться за Гакпо и вскоре установит контакт с лагерем звезды сборной Голландии.



Однако для приобретения Гакпо, забившего девять голов и отдавшего 12 результативных передач в 14 матчах этого сезона Эредивизии, мерсисайдцам придется выложить 50 миллионов евро (43 млн. фунтов).