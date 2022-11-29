Триппьер: "По-прежнему учусь у Кейна каждый день"

Защитник "Ньюкасла" Киран Триппьер заявил, что по-прежнему учится у своего капитана по сборной Англии Харри Кейна.

Кейн до сих пор не открыл счет своим голам на Чемпионате Мира в Катаре, однако своим профессионализмом и желанием играть, несмотря на проблемы со здоровьем, Харри подает пример партнерам по национальной команде.



"То, что он хочет сыграть, говорит о Харри все. Как я всегда говорил, мне весьма повезло поиграть с ним за клуб и сборную. Он один из лучших профессионалов, что я только встречал. Он главный лидер в нашем коллективе".



"Каждый хочет играть в каждом матче, как и Харри. Он победитель, он хочет побеждать и хочет, чтобы страна гордилась. Он хочет играть в каждом матче, но это решать не Харри".



"Своим поведением он подает пример другим, особенно молодым парням в нашей команде. Они смотрят, как он тренируется, как он работает над восстановлением, как он готовится к матчам".



"Примера лучше и быть не может. Я по-прежнему наблюдаю за ним каждый день и учусь у него каждый день", — цитирует Триппьера Evening Standard.