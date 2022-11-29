Мерсон: "Магуайр — пока что лучший игрок Англии на ЧМ-2022"

Эксперт Sky Sports Пол Мерсон назвал защитника "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайра пока что лучшим игроком сборной Англии на Чемпионате Мира в Катаре.

Несмотря на потерю места в стартовом составе "Юнайтед" в этом сезоне, Магуайр не просто поехал на ЧМ-2022, но и демонстрирует надежную игру в обороне.



Мерсон восхищается тем, как Харри выдерживает это давление, и не видит в сборной игрока ярче.



"Из всех игроков сборной Англии наиболее сильное впечатление на меня пока что произвел Харри Магуайр".



"Думаю, он сыграл выдающимся образом в предыдущем матче. То, что он делает, требует больших усилий. Когда он выходит на поле и проявляет себя таким образом, при этом находясь под давлением, я не могу перехвалить этого парня. Он никогда не подводил сборную Англии".



"Думаю, если бы он не сыграл против США, мы бы уступили. Я снимаю перед ним свою шляпу".



"Когда ты играешь за сборную Англии, это связано с большим давлением. В сборной Магуайр еще никогда не находился под давлением больше, чем в двух последних матчах, и он ни разу никого не подвел", — сообщил Мерсон Sky Sports.