Кан подтвердил, что Роналду не будет в "Баварии"

Генеральный директор "Баварии" Оливер Кан заявил, что его клуб не будет приглашать бывшего нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду в январе.

Пока Роналду выступает за сборную Португалии на Чемпионате Мира в Катаре, агент Жорже Мендеш ищет новое пристанище для своего звездного клиента, контракт с которым расторг "Юнайтед".



Одним из возможных направлений для Криштиану считалась "Бавария", однако 37-летний португалец не нужен клубу из Мюнхена даже бесплатно.



"Мы уже закрыли эту тему. У нас есть четкая идея, ясная философия насчет того, каким должен быть наш состав".



"Все мы ценим его, но никаких переговоров не ведется. Все мы любим Криштиану Роналду, но это не соответствует нашей идее", — сообщил Кан Sky Sport Germany.