"Юнайтед" поборется за Мойсеса Кайседо
"Манчестер Юнайтед" планирует вступить в борьбу за полузащитника "Брайтона" Мойсеса Кайседо.
21-летний Кайседо очень ярко проводит этот сезон за свой клуб, а прямо сейчас блистает в составе сборной Эквадора на Чемпионате Мира в Катаре.
Ранее осенью Кайседо сватали в "Ливерпуль", чья полузащита давно нуждается в усилении и омоложении, однако Sky Sport Germany утверждает, что "Юнайтед" тоже имеет "огромный интерес" к Мойсесу.
Кайседо приглянулся и ряду других серьезных клубов, однако в "Брайтоне" надеются удержать свою восходящую звезду за пределы 2023 года.
29.11.2022 16:00
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