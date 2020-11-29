"Юнайтед" поборется за Мойсеса Кайседо

"Манчестер Юнайтед" планирует вступить в борьбу за полузащитника "Брайтона" Мойсеса Кайседо.

21-летний Кайседо очень ярко проводит этот сезон за свой клуб, а прямо сейчас блистает в составе сборной Эквадора на Чемпионате Мира в Катаре.



Ранее осенью Кайседо сватали в "Ливерпуль", чья полузащита давно нуждается в усилении и омоложении, однако Sky Sport Germany утверждает, что "Юнайтед" тоже имеет "огромный интерес" к Мойсесу.



Кайседо приглянулся и ряду других серьезных клубов, однако в "Брайтоне" надеются удержать свою восходящую звезду за пределы 2023 года.