Руни раскритиковал английских фанатов, освиставших сборную

Уэйн Руни Легенда "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни раскритиковал английских фанатов, освиставших свою сборную после матча против США.

Безголевая ничья с Соединенными Штатами в прошлую пятницу явно расстроила фанатов английской сборной, что вылилось гул негодования после финального свистка. И Руни, который сейчас является главным тренером "Ди Си Юнайтед" из МЛС, видит в этом предвзятое мнение.

"Сборная Англии сыграла вничью 0:0 с США и была освистана на стадионе "Аль-Байт" после окончания матча, что является безумием. Это насмешка над командой, которая более-менее квалифицировалась в 1/8 финала Чемпионата Мира".

"Знаю, у фанатов сборной Англии большие ожидания, и наша футбольная культура такова, что иногда мы можем быть упрямыми в плане оценки качеств соперника. В случае с футболом в США происходит именно так, хотя он лучше, чем люди в Англии думают".

"Стандарты американских игроков и американских тренеров высоки и постоянно улучшаются. У США хорошая команда с хорошим тренером, и они играют исключительно энергичным образом, из-за чего сложно приходится любому сопернику".

"Это не так, что я с этим мирюсь, но это типичная английская предвзятость. Если бы Англия сыграла вничью с Данией, фанаты бы не свистели, не так ли?" — сообщил Руни The Times.


Метки Руни, сборная Англии, сборная США, ЧМ-2022

Автор mihajlo   

Дата 29.11.2022 15:00

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  1. gary47 29.11.2022 16:10 # gary47
    Играли в уг, и справедливо получили пилюлю от болел

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  2. narcot 29.11.2022 15:08 # narcot
    конченый английский скот не понимает, что проблема в тренере?)

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