Руни раскритиковал английских фанатов, освиставших сборную
Легенда "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни раскритиковал английских фанатов, освиставших свою сборную после матча против США.
Безголевая ничья с Соединенными Штатами в прошлую пятницу явно расстроила фанатов английской сборной, что вылилось гул негодования после финального свистка. И Руни, который сейчас является главным тренером "Ди Си Юнайтед" из МЛС, видит в этом предвзятое мнение.
"Сборная Англии сыграла вничью 0:0 с США и была освистана на стадионе "Аль-Байт" после окончания матча, что является безумием. Это насмешка над командой, которая более-менее квалифицировалась в 1/8 финала Чемпионата Мира".
"Знаю, у фанатов сборной Англии большие ожидания, и наша футбольная культура такова, что иногда мы можем быть упрямыми в плане оценки качеств соперника. В случае с футболом в США происходит именно так, хотя он лучше, чем люди в Англии думают".
"Стандарты американских игроков и американских тренеров высоки и постоянно улучшаются. У США хорошая команда с хорошим тренером, и они играют исключительно энергичным образом, из-за чего сложно приходится любому сопернику".
"Это не так, что я с этим мирюсь, но это типичная английская предвзятость. Если бы Англия сыграла вничью с Данией, фанаты бы не свистели, не так ли?" — сообщил Руни The Times.
29.11.2022 15:00
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Играли в уг, и справедливо получили пилюлю от болел
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конченый английский скот не понимает, что проблема в тренере?)
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