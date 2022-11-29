Коло Туре возглавил "Уиган"

Клуб Чемпионшипа "Уиган" объявил о назначении бывшего защитника "Арсенала", "Манчестер Сити" и "Ливерпуля" Коло Туре своим новым главным тренером.

Будучи игроком, Туре довелось поиграть у некоторых из элитных тренеров, включая Арсена Венгера, Роберто Манчини, Юргена Клоппа и Брендана Роджерса. Коло был частью "Непобедимых" "Арсенала" в сезоне 2003/04.



Опыт Туре как тренера ограничивается несколькими годами работы помощником Роджерса в "Лестере" и "Селтике", поэтому в "Уигане" 41-летний ивуариец впервые попробует себя как самостоятельный специалист.



Контракт Туре с "Уиганом", занимающим третье с конца место в таблице Чемпионшипа, рассчитан на три с половиной года.



Прямо сейчас Коло направляется в Турцию, где его новая команда проводит тренировочный сбор и готовится к первому после паузы матчу — против "Миллуолла" 10 декабря.