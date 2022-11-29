Гвардиола: "Вернусь в "Барселону", если это будет жизненно необходимо"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что может вернуться в "Барселону", если это будет "жизненно необходимо".

Прежде Гвардиола всегда однозначно высказывался насчет своего возвращения в "Барселону", которую он тренировал с 2008 по 2012 год, исключая этот сценарий.



Едва продлив свой контракт с "Сити" до 2025 года, Гвардиола внезапно признался, что еще может занять тренерский мостик "Барсы" в будущем.



"Если бы это было жизненно необходимо, то я бы вернулся, но это не тот случай".



"Пеп ушел, и клуб продолжил побеждать".



"Ничего не сравнится с "Барселоной". Если нам суждено снова встретиться, мы встретимся, но это произойдет естественным образом, а сейчас черед других людей".



"Сейчас здесь есть разочарование из-за Лиги Чемпионов, но если вы проанализируете матчи, то "Бавария" должна была проигрывать в Мюнхене, а против "Интера" они дрогнули в последний момент".



"Совет директоров приложил большие усилия, чтобы собрать этот выдающийся состав, и мне жаль их, но я бы предпочел не встречаться с ними (в Лиге Чемпионов)", — цитирует Гвардиолу Sport.