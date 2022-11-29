"Ньюкасл" договаривается о рекордном спонсорском контракте

Ньюкасл "Ньюкасл" ведет переговоры о рекордном спонсорском контракте в своей истории.

В данный момент титульным спонсором "Ньюкасла" является букмекерская контора Fun88, которая платит клубу с "Сент-Джеймс Парк" по 6.5 млн. фунтов в год.

Как стало известно Football Insider, "Ньюкасл" решил отказаться от сотрудничества с Fun88 на год раньше, чем истекает контракт, и уже договаривается с новым партнером.

Ожидается, что новый контракт будет в четыре раза выгоднее для "сорок", а его общая стоимость составит почти 300 млн. фунтов.

Помимо размещения эмблемы спонсора на игровых футболках, речь также идет о брендировании тренировочной базы "Ньюкасла" в Дарсли Парк.


Метки Ньюкасл, спонсоры

Автор mihajlo   

Дата 29.11.2022 12:00

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