"Ньюкасл" договаривается о рекордном спонсорском контракте
"Ньюкасл" ведет переговоры о рекордном спонсорском контракте в своей истории.
В данный момент титульным спонсором "Ньюкасла" является букмекерская контора Fun88, которая платит клубу с "Сент-Джеймс Парк" по 6.5 млн. фунтов в год.
Как стало известно Football Insider, "Ньюкасл" решил отказаться от сотрудничества с Fun88 на год раньше, чем истекает контракт, и уже договаривается с новым партнером.
Ожидается, что новый контракт будет в четыре раза выгоднее для "сорок", а его общая стоимость составит почти 300 млн. фунтов.
Помимо размещения эмблемы спонсора на игровых футболках, речь также идет о брендировании тренировочной базы "Ньюкасла" в Дарсли Парк.
29.11.2022 12:00
Просмотров: 681
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: