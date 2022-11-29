Лэмпард составил шорт-лист на январь
Главный тренер "Эвертона" Фрэнк Лэмпард составил шорт-лист целей на зимнее трансферное окно.
В данный момент "Эвертон" занимает только 17-е место в таблице Премьер-Лиги, находясь в одном очке от зоны вылета.
Несмотря на ограничения, связанные с финансовым фейр-плей, Лэмпард рассчитывает получить усиление в январе, и на "Гудисон Парк" есть уверенность, что нужные игроки будут подписаны.
Как сообщает Liverpool Echo в эксклюзивном материале, Лэмпард планирует и дальше использовать схему 4-3-3, и прежде всего Фрэнку нужны новички в переднюю линию.
Лэмпард надеется, что в январе ему удастся пригласить более чем одного атакующего игрока, что, бесспорно, помогло бы команде, забившей лишь 11 голов в 15 матчах этого сезона Премьер-Лиги.
Среди конкретных имен, которые находятся на радаре у "ирисок", называются полузащитник "Аякса" Мохаммед Кудус и нападающий "Лилля" Джонатан Дэвид.
29.11.2022 11:00
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у него на ебале шорт-лист засох
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