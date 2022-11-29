Лэмпард составил шорт-лист на январь

Главный тренер "Эвертона" Фрэнк Лэмпард составил шорт-лист целей на зимнее трансферное окно.

В данный момент "Эвертон" занимает только 17-е место в таблице Премьер-Лиги, находясь в одном очке от зоны вылета.



Несмотря на ограничения, связанные с финансовым фейр-плей, Лэмпард рассчитывает получить усиление в январе, и на "Гудисон Парк" есть уверенность, что нужные игроки будут подписаны.



Как сообщает Liverpool Echo в эксклюзивном материале, Лэмпард планирует и дальше использовать схему 4-3-3, и прежде всего Фрэнку нужны новички в переднюю линию.



Лэмпард надеется, что в январе ему удастся пригласить более чем одного атакующего игрока, что, бесспорно, помогло бы команде, забившей лишь 11 голов в 15 матчах этого сезона Премьер-Лиги.



Среди конкретных имен, которые находятся на радаре у "ирисок", называются полузащитник "Аякса" Мохаммед Кудус и нападающий "Лилля" Джонатан Дэвид.