Рэднапп хочет, чтобы Фоден и Грилиш вышли в старте против Уэльса
Экс-главный тренер "Тоттенхэма" Харри Рэднапп надеется, что полузащитники "Манчестер Сити" Фил Фоден и Джек Грилиш выйдут в стартовом составе сборной Англии на матч против Уэльса.
Ни Фоден, ни Грилиш еще не появлялись в стартовом составе англичан на Чемпионате Мира в Катаре, и это удивляет Рэднаппа.
Харри считает, что Фил и Джек были бы ключевыми игроками в любой другой сборной, и надеется, что наставник англичан Гарет Саутгейт образумится.
"Когда я смотрю на приехавшие в Катар команды, мне сложно найти кого-нибудь, кто бы мог сравниться с Англией по атакующей мощи".
"А в лице Джека Грилиша и Фила Фодена мы обладаем двумя игроками, вокруг которых практически любая другая сборная в Катаре строила бы свою команду".
"Но в двух матчах на Чемпионате Мира они суммарно провели только час на поле, и это вызывает у меня изумление, если честно".
"Если бы я и мог загадать какое-нибудь желание касательно заключительного матча группового этапа против Уэльса во вторник, то я бы загадал увидеть эту пару вместе в стартовом составе", — сообщил Рэднапп The Sun.
29.11.2022 10:00
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