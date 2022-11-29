Рэднапп хочет, чтобы Фоден и Грилиш вышли в старте против Уэльса

Экс-главный тренер "Тоттенхэма" Харри Рэднапп надеется, что полузащитники "Манчестер Сити" Фил Фоден и Джек Грилиш выйдут в стартовом составе сборной Англии на матч против Уэльса.

Ни Фоден, ни Грилиш еще не появлялись в стартовом составе англичан на Чемпионате Мира в Катаре, и это удивляет Рэднаппа.



Харри считает, что Фил и Джек были бы ключевыми игроками в любой другой сборной, и надеется, что наставник англичан Гарет Саутгейт образумится.



"Когда я смотрю на приехавшие в Катар команды, мне сложно найти кого-нибудь, кто бы мог сравниться с Англией по атакующей мощи".



"А в лице Джека Грилиша и Фила Фодена мы обладаем двумя игроками, вокруг которых практически любая другая сборная в Катаре строила бы свою команду".



"Но в двух матчах на Чемпионате Мира они суммарно провели только час на поле, и это вызывает у меня изумление, если честно".



"Если бы я и мог загадать какое-нибудь желание касательно заключительного матча группового этапа против Уэльса во вторник, то я бы загадал увидеть эту пару вместе в стартовом составе", — сообщил Рэднапп The Sun.