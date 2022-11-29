Вингер Кристиан Пулишич не собирается уходить из "Челси" в январе, вопреки слухам.

Если верить слухам, Пулишич недоволен количеством игровых минут в "Челси" и помышляет о об уходе. Среди претендентов на Кристиана назывались "Манчестер Юнайтед", "Арсенал", "Ньюкасл" и его бывший клуб дортмундская "Боруссия".



Однако Sky Sport Germany утверждает, что Пулишич хочет остаться в "Челси" — по крайней мере до конца сезона. Уже летом Кристиан решит, как ему быть дальше.



Ситуация еще может измениться, если 24-летний игрок сборной США получить "крупное и интересное" предложение в январе, но в данный момент такой сценарий выглядит маловероятным.