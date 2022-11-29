Пулишич хочет остаться в "Челси"
Вингер Кристиан Пулишич не собирается уходить из "Челси" в январе, вопреки слухам.
Если верить слухам, Пулишич недоволен количеством игровых минут в "Челси" и помышляет о об уходе. Среди претендентов на Кристиана назывались "Манчестер Юнайтед", "Арсенал", "Ньюкасл" и его бывший клуб дортмундская "Боруссия".
Однако Sky Sport Germany утверждает, что Пулишич хочет остаться в "Челси" — по крайней мере до конца сезона. Уже летом Кристиан решит, как ему быть дальше.
Ситуация еще может измениться, если 24-летний игрок сборной США получить "крупное и интересное" предложение в январе, но в данный момент такой сценарий выглядит маловероятным.
29.11.2022 09:00
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самое странное что, перейдёт например куда ни будь в Баварию, будет так играть, что мало не покажется, не понятно почему игроки не могут себя проявить в Челси, что им мешает, тренеры меняются, схемы, тактики, а всё равно без толку, очень странно
Кулибали понятно что уже года 2 как мёртвый был в Неаполе, но что бы так играть в футбол, это сопоставимо с трансфером Джилободжи с точки зрения качества футбола, но дороже финансово в 20 раз...что то тут не работает, что именно не понятно, где то что то обрывается
то что Менди игрок одного сезона это было понятно еще до его перехода в Челси, тут удивляться нечему. Но вот например Зиеш поразительно выступает, в сборной другой человек, в Аяксе был другой человек, в Челси пришёл всё, как будто из бейсбола в футбол перешёл.
Аубамеянг, в мёртвой Барселоне забивал, хоть и провёл не много, вернулся в более знакомую среду, вроде бы и конкурентов даже толком нет, играй и забивай...всё равно не получается.
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Я думал ему уже под 29
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