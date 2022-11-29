Гюндоган гордится тем, что Чемпионат Мира проходит в Катаре
Полузащитник "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган испытывает гордость от того, что Чемпионат Мира проходит в Катаре.
Выстроившись для фото перед своим первым матчем на ЧМ-2022, игроки сборной Германии демонстративно закрыли рты, чем выразили свое недовольство решением ФИФА запретить радужные повязки "OneLove".
Однако Гюндоган оставил эту историю позади и теперь, будучи последователем ислама, наслаждается тем, что Катар принимает матчи столь важного турнира.
"Моя точка зрения такова, что сейчас с политикой покончено. Катар очень, очень гордится тем, что принимает Чемпионат Мира. Это первая мусульманская страна, принимающая Чемпионат Мира. Я сам из мусульманской семьи, и мусульманское сообщество испытывает гордость. Теперь нужно наслаждаться футболом и праздновать это", — цитирует Гюндогана The Independent.
29.11.2022 07:00
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Педик драный предатель
Рот свой прикрыл идиот, теперь открывает свое поганое дышло
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Рот то свой прикрыл на совместном фото сборной Германии. Двуличная шалава
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Единственный повод для гордости для портового гюндогана
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война между католиками и муслимами будет всегда, и тут некуда деваться. другое дело что пока есть евреи, все в мире держится на дружбе основанной на деньгах и все довольны
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