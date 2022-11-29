Гюндоган гордится тем, что Чемпионат Мира проходит в Катаре

Илкай Гюндоган Полузащитник "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган испытывает гордость от того, что Чемпионат Мира проходит в Катаре.

Выстроившись для фото перед своим первым матчем на ЧМ-2022, игроки сборной Германии демонстративно закрыли рты, чем выразили свое недовольство решением ФИФА запретить радужные повязки "OneLove".

Однако Гюндоган оставил эту историю позади и теперь, будучи последователем ислама, наслаждается тем, что Катар принимает матчи столь важного турнира.

"Моя точка зрения такова, что сейчас с политикой покончено. Катар очень, очень гордится тем, что принимает Чемпионат Мира. Это первая мусульманская страна, принимающая Чемпионат Мира. Я сам из мусульманской семьи, и мусульманское сообщество испытывает гордость. Теперь нужно наслаждаться футболом и праздновать это", — цитирует Гюндогана The Independent.


Метки Гюндоган, Манчестер Сити, сборная Германии, ЧМ-2022

Автор mihajlo   

Дата 29.11.2022 07:00

Количество просмотров Просмотров: 1004

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. theo-zm 29.11.2022 08:52 # theo-zm
    Педик драный предатель
    Рот свой прикрыл идиот, теперь открывает свое поганое дышло

    (ответить)

  2. liverpo0ol 29.11.2022 08:15 # liverpo0ol
    Рот то свой прикрыл на совместном фото сборной Германии. Двуличная шалава

    (ответить)

  3. hammersmith 29.11.2022 07:44 # hammersmith
    Единственный повод для гордости для портового гюндогана

    (ответить)

  4. tursa 29.11.2022 07:08 # tursa
    война между католиками и муслимами будет всегда, и тут некуда деваться. другое дело что пока есть евреи, все в мире держится на дружбе основанной на деньгах и все довольны

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: