Гюндоган гордится тем, что Чемпионат Мира проходит в Катаре

Полузащитник "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган испытывает гордость от того, что Чемпионат Мира проходит в Катаре.

Выстроившись для фото перед своим первым матчем на ЧМ-2022, игроки сборной Германии демонстративно закрыли рты, чем выразили свое недовольство решением ФИФА запретить радужные повязки "OneLove".



Однако Гюндоган оставил эту историю позади и теперь, будучи последователем ислама, наслаждается тем, что Катар принимает матчи столь важного турнира.



"Моя точка зрения такова, что сейчас с политикой покончено. Катар очень, очень гордится тем, что принимает Чемпионат Мира. Это первая мусульманская страна, принимающая Чемпионат Мира. Я сам из мусульманской семьи, и мусульманское сообщество испытывает гордость. Теперь нужно наслаждаться футболом и праздновать это", — цитирует Гюндогана The Independent.