Анонс матча Уэльс — Англия

В своем заключительном матче на групповом этапе Чемпионата Мира в Катаре сборная Англии сразится с Уэльсом.

В данный момент Англия и Уэльс находятся на разных полюсах таблицы Группы B, на расстоянии в три очка друг от друга.



Несмотря на это, валлийцы сохраняют шансы на выход в плей-офф, но для этого им нужно побеждать англичан, а если США и Иран не сыграют вничью — побеждать с разницей в четыре года.



"У каждого есть слабые места. Мы знаем, насколько сложно это будет. У Англии очень хорошая команда. Они являются одним из фаворитом соревнования. У нас нет иллюзий — это точно будет тяжело. Но на этом турнире уже было несколько сенсаций, и нет причин, почему мы не можем преподнести очередную", — сообщил лидер сборной Уэльса Гарет Бэйл на пресс-конференции.



- Англия выиграла все шесть последних встреч с Уэльсом с общим счетом 11:1, единственный гол пропустил со штрафного в исполнении Бэйла на Евро-2016.



- Последний раз валлийцы побеждали англичан в мае 1984, тогда единственный гол забил Марк Хьюз.



- Это будет первый раз, когда Англия встречается с другой британской командой на Чемпионате Мира.



- В трех встречах с другими британскими командами на Чемпионатах Европы англичане ни разу не уступили (2 победы, 1 ничья).



- Англия проигрывала свой третий и финальный матч на групповом этапе Чемпионата Мира только дважды в 14 случаях (7 побед, 5 ничьих): Испании в 1950 и Бельгии в 2018.



- Уэльс не знает побед уже семь матчей кряду во всех соревнованиях.



- На счету Англии уже 12 безголевых ничьих на Чемпионатах Мира, и это рекорд среди всех сборных.



- Уэльс еще ни разу не завершал большой турнир, не сумев выиграть хотя бы один матч.



- Англичане выиграли только один из восьми последних матчей во всех соревнованиях (4 ничьи, 3 поражения).



- Забив рекордные для сборной Англии 16 голов в 2021 году, в 2022 Харри Кейн отличился за сборную только трижды в 10 матчах, причем все три раза — с пенальти.



- Среди всех игроков сборной Уэльса, сыгравших 90 минут и против США, и против Ирана, Бэйл совершил меньше всех касаний мяча в обоих матчах (34 и 36). В них Гарет суммарно нанес только два удара, включая реализованный пенальти.



Накануне тренировку сборной Англии пропустил только защитник Бен Уайт. Ожидается, что Кайл Уолкер и Джордан Хендерсон выйдут в стартовом составе. Также будет интересно посмотреть, получит ли свой шанс Фил Фоден.



Чемпионат Мира в Катаре. Группа B. 3-й тур

Сборная Уэльса — сборная Англии

Эр-Райан. Стадион "Ахмед бин Али". 22:00 Онлайн-трансляция