Нкунку готовится подписать контракт с "Челси"

Нападающему "РБ Лейпциг" Кристоферу Нкунку лишь остается подписать контракт, чтобы оформить свои отношения с "Челси".

Слухи о том, что "Челси" близок к покупке Нкунку появились спустя считанные недели после закрытия летнего трансферного окна.



Трансферный гуру Фабрицио Романо подтверждает распространившуюся ранее информацию, что сейчас трансфер Кристофера полностью согласован, и для оформления сделки лишь требуются подписи ответственных лиц.



Контракт Нкунку с "РБ Лейпциг" предусматривает отступные в 60 миллионов евро (52 млн. евро). Кристофер обойдется "Челси" чуть дороже, но зато "синие" смогут расплачиваться с клубом Бундеслиги поэтапно.



Что касается личного контракта Нкунку с "Челси", то то он тоже согласован. 25-летний француз, прошедший медобследование еще в сентябре, официально станет игроком лондонского клуба с июня 2023.



Добавим, в данный момент Нкунку отсутствует с травмой лодыжки, которая не позволит ему сыграть на Чемпионате Мира в Катаре. Не исключено, что Кристоферу еще может потребоваться операция.