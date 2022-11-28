В понедельник состоялась жеребьевка 3-го раунда Кубка Англии, с которого в борьбу за трофей вступают представители высшего дивизиона.

В результате жеребьевки сразу несколько представителей Премьер-Лиги столкнулись друг с другом, и прежде всего здесь стоит выделить противостояние "Манчестер Сити" и "Челси".



Кроме того, "Ливерпуль" сыграет с "Вулверхэмптоном" "Манчестер Юнайтед" — с "Эвертоном", "Брентфорд" — с "Вест Хэмом", "Кристал Пэлас" — с "Саутгемптоном".



"Арсеналу" достался "Оксфорд", а "Тоттенхэму" — "Портсмут". Оба соперника команд из Северного Лондона выступают в Лиге Один.



Добавим, матчи 3-го раунда будут сыграны 6-9 января 2023.



Жеребьевка 3-го раунда Кубка Англии



Престон — Хаддерсфилд

Мидлсбро — Брайтон

Честерфилд — Вест Бромвич

Манчестер Сити — Челси

Чарльтон / Стокпорт — Уолсолл

Борэм Вуд — Аккрингтон Стэнли

Тоттенхэм — Портсмут

Дерби — Барнсли

Кардифф — Лидс

Брентфорд — Вест Хэм

Борнмут — Бернли

Ковентри — Рексем

Норвич — Блэкберн

Астон Вилла — Стивенэйдж

Лутон — Уиган

Оксфорд — Арсенал

Флитвуд — КПР

Ливерпуль — Вулверхэмптон

Гримсби — Бертон

Блэкпул — Ноттингем Форест

Дагенем энд Редбридж / Джиллингем — Лестер

Форест Грин — Бирмингем

Бристоль Сити — Суонси

Хартлпул — Стоук

Халл — Фулхэм

Кристал Пэлас — Саутгемптон

Миллуолл — Шеффилд Юнайтед

Шрюсбери — Сандерленд

Шеффилд Уэнсдей — Ньюкасл

Манчестер Юнайтед — Эвертон

Рединг — Уотфорд

Ипсвич — Ротерхэм