Жеребьевка 3-го раунда Кубка Англии

Кубок Англии В понедельник состоялась жеребьевка 3-го раунда Кубка Англии, с которого в борьбу за трофей вступают представители высшего дивизиона.

В результате жеребьевки сразу несколько представителей Премьер-Лиги столкнулись друг с другом, и прежде всего здесь стоит выделить противостояние "Манчестер Сити" и "Челси".

Кроме того, "Ливерпуль" сыграет с "Вулверхэмптоном" "Манчестер Юнайтед" — с "Эвертоном", "Брентфорд" — с "Вест Хэмом", "Кристал Пэлас" — с "Саутгемптоном".

"Арсеналу" достался "Оксфорд", а "Тоттенхэму" — "Портсмут". Оба соперника команд из Северного Лондона выступают в Лиге Один.

Добавим, матчи 3-го раунда будут сыграны 6-9 января 2023.

Жеребьевка 3-го раунда Кубка Англии

Престон — Хаддерсфилд
Мидлсбро — Брайтон
Честерфилд — Вест Бромвич
Манчестер СитиЧелси
Чарльтон / Стокпорт — Уолсолл
Борэм Вуд — Аккрингтон Стэнли
Тоттенхэм — Портсмут
Дерби — Барнсли
Кардифф — Лидс
БрентфордВест Хэм
Борнмут — Бернли
Ковентри — Рексем
Норвич — Блэкберн
Астон Вилла — Стивенэйдж
Лутон — Уиган
Оксфорд — Арсенал
Флитвуд — КПР
ЛиверпульВулверхэмптон
Гримсби — Бертон
Блэкпул — Ноттингем Форест
Дагенем энд Редбридж / Джиллингем — Лестер
Форест Грин — Бирмингем
Бристоль Сити — Суонси
Хартлпул — Стоук
Халл — Фулхэм
Кристал ПэласСаутгемптон
Миллуолл — Шеффилд Юнайтед
Шрюсбери — Сандерленд
Шеффилд Уэнсдей — Ньюкасл
Манчестер ЮнайтедЭвертон
Рединг — Уотфорд
Ипсвич — Ротерхэм


Метки жеребьевка, Кубок Англии

Автор mihajlo   

Дата 28.11.2022 23:00

Количество просмотров Просмотров: 607

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  1. felix-the-cat 28.11.2022 23:38 # felix-the-cat
    Членси лохи

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  2. brown-ale 28.11.2022 23:19 # brown-ale
    Кажется, в январе сезон для Поттера может будет заканчивать.

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  3. mancunia-planet 28.11.2022 23:18 # mancunia-planet
    Ппц попались костоломы, нет чтоб какой нибудь Флитвуд или Ковентри.

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  4. true-manc 28.11.2022 23:08 # true-manc
    чет не везет пенсам с жребием в кубках в этом году

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  5. gunars 28.11.2022 23:03 # gunars
    Арсенал, Сити, Эвертон, Волки и Портсмут идут дальше

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