Жеребьевка 3-го раунда Кубка Англии
В понедельник состоялась жеребьевка 3-го раунда Кубка Англии, с которого в борьбу за трофей вступают представители высшего дивизиона.
В результате жеребьевки сразу несколько представителей Премьер-Лиги столкнулись друг с другом, и прежде всего здесь стоит выделить противостояние "Манчестер Сити" и "Челси".
Кроме того, "Ливерпуль" сыграет с "Вулверхэмптоном" "Манчестер Юнайтед" — с "Эвертоном", "Брентфорд" — с "Вест Хэмом", "Кристал Пэлас" — с "Саутгемптоном".
"Арсеналу" достался "Оксфорд", а "Тоттенхэму" — "Портсмут". Оба соперника команд из Северного Лондона выступают в Лиге Один.
Добавим, матчи 3-го раунда будут сыграны 6-9 января 2023.
Жеребьевка 3-го раунда Кубка Англии
Престон — Хаддерсфилд
Мидлсбро — Брайтон
Честерфилд — Вест Бромвич
Манчестер Сити — Челси
Чарльтон / Стокпорт — Уолсолл
Борэм Вуд — Аккрингтон Стэнли
Тоттенхэм — Портсмут
Дерби — Барнсли
Кардифф — Лидс
Брентфорд — Вест Хэм
Борнмут — Бернли
Ковентри — Рексем
Норвич — Блэкберн
Астон Вилла — Стивенэйдж
Лутон — Уиган
Оксфорд — Арсенал
Флитвуд — КПР
Ливерпуль — Вулверхэмптон
Гримсби — Бертон
Блэкпул — Ноттингем Форест
Дагенем энд Редбридж / Джиллингем — Лестер
Форест Грин — Бирмингем
Бристоль Сити — Суонси
Хартлпул — Стоук
Халл — Фулхэм
Кристал Пэлас — Саутгемптон
Миллуолл — Шеффилд Юнайтед
Шрюсбери — Сандерленд
Шеффилд Уэнсдей — Ньюкасл
Манчестер Юнайтед — Эвертон
Рединг — Уотфорд
Ипсвич — Ротерхэм
28.11.2022 23:00
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Последние комментарии:
Членси лохи
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Кажется, в январе сезон для Поттера может будет заканчивать.
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Ппц попались костоломы, нет чтоб какой нибудь Флитвуд или Ковентри.
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чет не везет пенсам с жребием в кубках в этом году
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Арсенал, Сити, Эвертон, Волки и Портсмут идут дальше
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