Почеттино будет искать работу после ЧМ-2022

Бывший наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино сообщил, что открыт к работе со сборной и будет искать себе новое пристанище после Чемпионата Мира в Катаре.

Почеттино находится без работы после своего расставания с ПСЖ минувшим летом. По словам Маурисио, он всегда планировал сделать перерыв после работы на "Парк де Пренс".



Почеттино называют возможным сменщиком Гарета Саутгейта во главе сборной Англии, и аргентинский специалист вполне готов к этому.



"После Парижа мы решили дождаться, когда закончится Чемпионат Мира. После некоторого опыта тебе нужен перерыв, и полученный в Париже опыт был тяжелым. Отличный опыт, но тяжелый. После тебе нужно время, чтобы все осмыслить. Это хорошее время, чтобы стать сильнее".



"Меня интригует возможность поработать со сборной, но идентичность сборной имеет большое значение. Я имею ввиду людей и культуру, и тебе нужно понимать все. Точно так же, когда ты работаешь в клубе. Важно создать культуру, чтобы бороться и побеждать. Но да, я открыт к предложениям".



"Бразилия — хороший пример. Ты не можешь пойти против культуры игроков там. В случае с Англией ты должен быть смелым. Ты должен хотеть сражаться, бегать, выходить и кого-нибудь лупить! Важно понимать это", — сообщил Почеттино BBC.