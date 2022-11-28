Майкл Бил сменил КПР на "Рейнджерс"

Майкл Бил покинул должность главного тренера "Куинз Парк Рейнджерс", чтобы возглавить "Рейнджерс".

Только в прошлом месяце Бил отказал "Вулверхэмптону", предпочтя остаться в клубе Чемпионшипа.



То, что не удалось "волкам", удалось "Рейнджерс". Сегодня шотландский гранд объявил о подписании контракта до 2026 года с 42-летним англичанином.



Таким образом, Бил возвращается на "Айброкс", где ему довелось поработать ассистентом Стивена Джеррарда, выигрывая титул шотландской Премьер-Лиги в сезоне 2020/21.



Билу предстоит продолжить дело Джованни Ван Бронхорста, который был уволен спустя пять месяцев после завоевания Кубка Шотландии и участия в финале Лиги Европы.



Добавим, Бил также ассистировал Джеррарду в "Астон Вилле", после чего решил попробовать себя в качестве самостоятельного специалиста, своей работой в КПР заслужив высокие оценки.