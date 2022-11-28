"Вест Хэм" продаст Райса за 70 миллионов фунтов
"Вест Хэм" готовится к расставанию с полузащитником Декланом Райсом следующим летом.
Минувшим летом "Вест Хэму" удалось оградить Райса от интереса больших клубов, однако Деклан дал ясно понять "молотобойцам", что не будет подписывать новый контракт и хочет уйти на повышение.
Как сообщает Мэтт Лоу из The Telegraph, "Вест Хэм" больше не будет стоять на пути у Райса и позволит своему капитану уйти в конце сезона за 70 миллионов фунтов.
Деклана связывают с возвращением в "Челси", из академии которого он был отчислен юниором, однако в данный момент два других клуба Премьер-Лиги опережают "синих" в борьбе за 23-летнего англичанина.
28.11.2022 20:00
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Забирать. Дать более атакующую роль по сравнению с его функциями в ВХЮ и в сборной Англии. У игрока есть потенциал создавать голевые моменты для своих напарников.
Я бы предпочел Райса за 80 млн, нежели быть вовлеченными в аукцион за Джуда с ценой 100 млн +
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