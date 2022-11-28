"Вест Хэм" продаст Райса за 70 миллионов фунтов

"Вест Хэм" готовится к расставанию с полузащитником Декланом Райсом следующим летом.

Минувшим летом "Вест Хэму" удалось оградить Райса от интереса больших клубов, однако Деклан дал ясно понять "молотобойцам", что не будет подписывать новый контракт и хочет уйти на повышение.



Как сообщает Мэтт Лоу из The Telegraph, "Вест Хэм" больше не будет стоять на пути у Райса и позволит своему капитану уйти в конце сезона за 70 миллионов фунтов.



Деклана связывают с возвращением в "Челси", из академии которого он был отчислен юниором, однако в данный момент два других клуба Премьер-Лиги опережают "синих" в борьбе за 23-летнего англичанина.