Хендерсон заменит Беллингема на матч против Уэльса

Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон, вероятно, получит место в стартовом составе сборной Англии на матч ЧМ-2022 против Уэльса.

Как утверждает Daily Mail, 32-летний Хендерсон должен заменить полузащитника дортмундской "Боруссии" Джуда Беллингема, который начинал оба первых матча англичан на турнире в Катаре.



Именно Беллингем открыл счет против Ирана, вдобавок показав очень зрелую для 19-летнего парня игру, однако против США Джуд явно был не на высоте.



В решающем матче группового этапа главный тренер англичан Гарет Саутгейт готов предпочесть опыт молодости, снарядив Хендерсона в пару к Деклану Райсу.



Добавим, в случае победы над валлийцами сборная Англии займет первое место в Группе B, но в случае ничейного результата подопечные Саутгейта могут уступить лидерство Ирану или США.