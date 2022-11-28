Хендерсон заменит Беллингема на матч против Уэльса
Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон, вероятно, получит место в стартовом составе сборной Англии на матч ЧМ-2022 против Уэльса.
Как утверждает Daily Mail, 32-летний Хендерсон должен заменить полузащитника дортмундской "Боруссии" Джуда Беллингема, который начинал оба первых матча англичан на турнире в Катаре.
Именно Беллингем открыл счет против Ирана, вдобавок показав очень зрелую для 19-летнего парня игру, однако против США Джуд явно был не на высоте.
В решающем матче группового этапа главный тренер англичан Гарет Саутгейт готов предпочесть опыт молодости, снарядив Хендерсона в пару к Деклану Райсу.
Добавим, в случае победы над валлийцами сборная Англии займет первое место в Группе B, но в случае ничейного результата подопечные Саутгейта могут уступить лидерство Ирану или США.
28.11.2022 19:00
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