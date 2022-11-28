Бенитес снова готов тренировать

Бывший наставник "Эвертона", "Ньюкасла", "Челси" и "Ливерпуля" Рафаэль Бенитес подтвердил свою готовность вернуться в футбол.

В данный момент Бенитес находится без клуба с января, когда он был уволен из "Эвертона" спустя полгода после своего назначения.



По словам 62-летнего испанца, он открыт к предложениям, и хочет возглавить амбициозную команду.



"Да, я бы хотел поработать с командой, которая претендует на что-нибудь".



"Проблема в том, что, если ты переходишь в команду, у которой нет денег, то тебе нужен правильный проект, правильный настрой, а также ты должен использовать свой опыт. Тебе придется работать с молодежью и имеющимися игроками".



"Мы можем использовать свой опыт, чтобы находить баланс между трансферным рынком и выращиванием молодых игроков", — цитирует Бенитеса Liverpool Echo.