Саутгейт: "Фоден — суперигрок"

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт заверил, что рассчитывает на полузащитника "Манчестер Сити" Фила Фодена.

Саутгейт был подвергнут критике после того, как в матче против сборной США в минувшую пятницу (0:0) Фоден не вышел даже на замену.



Однако в преддверии заключительного матча группового этапа ЧМ-2022 против Уэльса Саутгейт не только намекнул, что Фоден сыграет, но и осыпал Фила комплиментами.



"Мы намерены задержаться здесь как можно дольше, и он суперигрок. Мы предельно высокого мнения насчет него, и он будет исполнять важную роль".



"Мы любим Фила. Он суперигрок. Он принял участие в первом матче. Мы решили не выпускать его на второй, но он будет исполнять важную роль у нас на этом турнире. Это бесспорно", — сообщил Саутгейт ITV.