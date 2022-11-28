Уайт пропустил тренировку сборной Англии из-за болезни
Защитник "Арсенала" Бен Уайт пропустил заключительную тренировку сборной Англии перед матчем против Уэльса на Чемпионате Мира в Катаре.
25-летний Уайт еще не сыграл ни минуты на ЧМ-2022, но и его участие в заключительном матче группового этапа во вторник теперь выглядит маловероятным.
Отсутствие Бена, способного сыграть правого защитника и центрального защитника, связано с болезнью, сообщает The Independent.
Зато остальные 25 игроков из английской заявки, включая, наконец, залечившего колена Джеймса Мэддисона и испытывающего проблемы со стопой Харри Кейна, тренировались нормально.
28.11.2022 16:00
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жопа болит? или просто обиделся на то, что педиков не уважают на ЧМ?
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Наxyя вообще брали этого педика на ЧМ?
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