Уайт пропустил тренировку сборной Англии из-за болезни

Бен Уайт Защитник "Арсенала" Бен Уайт пропустил заключительную тренировку сборной Англии перед матчем против Уэльса на Чемпионате Мира в Катаре.

25-летний Уайт еще не сыграл ни минуты на ЧМ-2022, но и его участие в заключительном матче группового этапа во вторник теперь выглядит маловероятным.

Отсутствие Бена, способного сыграть правого защитника и центрального защитника, связано с болезнью, сообщает The Independent.

Зато остальные 25 игроков из английской заявки, включая, наконец, залечившего колена Джеймса Мэддисона и испытывающего проблемы со стопой Харри Кейна, тренировались нормально.


Метки Арсенал, сборная Англии, Уайт, ЧМ-2022

Автор mihajlo   

Дата 28.11.2022 16:00

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Последние комментарии:




  1. rah 28.11.2022 17:00 # rah
    жопа болит? или просто обиделся на то, что педиков не уважают на ЧМ?

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  2. chelsea88 28.11.2022 16:36 # chelsea88
    Наxyя вообще брали этого педика на ЧМ?

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