Уайт пропустил тренировку сборной Англии из-за болезни

Защитник "Арсенала" Бен Уайт пропустил заключительную тренировку сборной Англии перед матчем против Уэльса на Чемпионате Мира в Катаре.

25-летний Уайт еще не сыграл ни минуты на ЧМ-2022, но и его участие в заключительном матче группового этапа во вторник теперь выглядит маловероятным.



Отсутствие Бена, способного сыграть правого защитника и центрального защитника, связано с болезнью, сообщает The Independent.



Зато остальные 25 игроков из английской заявки, включая, наконец, залечившего колена Джеймса Мэддисона и испытывающего проблемы со стопой Харри Кейна, тренировались нормально.