Эвра: "Мартинес — одно из лучших приобретений МЮ за последние годы"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Патрис Эвра назвал защитника Лисандро Мартинеса одним из лучших приобретений "красных дьяволов" за последние годы.

Приглашенный из "Аякса" минувшим летом Мартинес постепенно утвердился ключевым игроком "Юнайтед" в этом сезоне, доказав, что 175 сантиметров роста — не проблема для центрального защитника в Премьер-Лиге.



Эвра восхищается темпераментом Лисандро, а также отмечает технику 24-летнего игрока сборной Аргентины.



"Он стал одним из лучших приобретений для "Манчестер Юнайтед" за последние годы. И это благодаря его бойцовскому духу. Именно это и хотят видеть фанаты "Юнайтед" — они хотят видеть, как игроки проливают кровь за эту футболку".



"Люди говорили про его рост, и мне было от этого смешно. Некоторые говорили, что и я слишком мал для Премьер-Лиги, когда я приехал сюда. Но когда ты играешь с сердцем и страстью, размер не имеет значения".



"Когда он получает мяч, то действует так чисто и хладнокровно. Сборная Мексики (в матче Чемпионата Мира) прессинговала везде, но каждый раз, получая мяч, он был спокоен и играл вперед. Я обожаю это".



"Это не так, что он отдает передачи только на один метр ближайшему игроку. Это слишком легко. Я вспоминаю Пера Мертезакера из "Арсенала", и статистика говорила, что он никогда не терял мяч — но он пасовал на один метр. Я бы мог делать это каждый день".



"Но Мартинес доставляет мяч через линии, как Майкл Кэррик. Я обожаю это. Какой он игрок!" — цитирует Эвра Daily Mirror.