Филлипс: "Фоден просто ждет своего шанса"
Полузащитник "Манчестер Сити" Калвин Филлипс уверен, что его партнер по клубу Фил Фоден готов блистать в составе сборной Англии.
К удивлению многих, на Чемпионате Мира в Катаре 22-летний Фоден лишь отметился поздним появлением на замену в матче английской сборной против Ирана, а против США не сыграл вовсе.
Филлипс чувствует, что Фодену нужно просто запастись терпением и дождаться своего шанса, чтобы заявить о себе на международной арене.
"Думаю, он будет блистать, когда получит шанс, поэтому он просто ждет этого шанса".
"Конечно, он знает, что это будет сложно. Я имею ввиду — попасть в команду, когда мы играем так хорошо. Поэтому он просто ждет правильного момента, и когда этот момент наступит, он проявит себя и будет неудержим", — цитирует Филлипса The Independent.
28.11.2022 14:00
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Последние комментарии:
В какой Вселенной сборная Англии играет хорошо? Стечение обстоятельств в матче с Ираном, где травма вратаря выбила иранцев из седла это хорошо?) Вы - говнище и смотрите не обделайтесь с Уэльсом.
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КОРОЛЬ!!!
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КОРОЛЬ!!!
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