Филлипс: "Фоден просто ждет своего шанса"

Калвин Филлипс и Фил Фоден Полузащитник "Манчестер Сити" Калвин Филлипс уверен, что его партнер по клубу Фил Фоден готов блистать в составе сборной Англии.

К удивлению многих, на Чемпионате Мира в Катаре 22-летний Фоден лишь отметился поздним появлением на замену в матче английской сборной против Ирана, а против США не сыграл вовсе.

Филлипс чувствует, что Фодену нужно просто запастись терпением и дождаться своего шанса, чтобы заявить о себе на международной арене.

"Думаю, он будет блистать, когда получит шанс, поэтому он просто ждет этого шанса".

"Конечно, он знает, что это будет сложно. Я имею ввиду — попасть в команду, когда мы играем так хорошо. Поэтому он просто ждет правильного момента, и когда этот момент наступит, он проявит себя и будет неудержим", — цитирует Филлипса The Independent.


Метки Манчестер Сити, сборная Англии, Филлипс, Фоден, ЧМ-2022

Автор mihajlo   

Дата 28.11.2022 14:00

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  1. attic06 28.11.2022 14:25 # attic06
    В какой Вселенной сборная Англии играет хорошо? Стечение обстоятельств в матче с Ираном, где травма вратаря выбила иранцев из седла это хорошо?) Вы - говнище и смотрите не обделайтесь с Уэльсом.

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  2. mancityman 28.11.2022 14:09 # mancityman
    КОРОЛЬ!!!

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  3. true-manc 28.11.2022 14:01 # true-manc
    КОРОЛЬ!!!

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