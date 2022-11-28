Филлипс: "Фоден просто ждет своего шанса"

Полузащитник "Манчестер Сити" Калвин Филлипс уверен, что его партнер по клубу Фил Фоден готов блистать в составе сборной Англии.

К удивлению многих, на Чемпионате Мира в Катаре 22-летний Фоден лишь отметился поздним появлением на замену в матче английской сборной против Ирана, а против США не сыграл вовсе.



Филлипс чувствует, что Фодену нужно просто запастись терпением и дождаться своего шанса, чтобы заявить о себе на международной арене.



"Думаю, он будет блистать, когда получит шанс, поэтому он просто ждет этого шанса".



"Конечно, он знает, что это будет сложно. Я имею ввиду — попасть в команду, когда мы играем так хорошо. Поэтому он просто ждет правильного момента, и когда этот момент наступит, он проявит себя и будет неудержим", — цитирует Филлипса The Independent.