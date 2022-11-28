"Челси" обратился насчет Шкриниара

Милан Шкриниар "Челси" вступил в переговоры с "Интером" насчет приобретения защитника Милана Шкриниара.

Шкриниара сватали в различные клубы Премьер-Лиги на протяжении многих лет, однако сейчас переезд Милана в Англию выглядит наиболее вероятным, поскольку контракт защитника истекает в конце этого сезона.

Как сообщает FCInterNews, "Интер" не теряет надежд склонить Шкриниара к новой сделке, но в то же время уже начал переговоры с "Челси", который надеется заполучить Милана в январе за небольшую компенсацию.

"Синие" рассматривают 27-летнего словака, в услугах которого также заинтересован ПСЖ в качестве преемника для своего ветерана Тиаго Силвы.


Метки Интер, Челси, Шкриниар

Автор mihajlo   

Дата 28.11.2022 13:00

Количество просмотров Просмотров: 294

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. skydreams 28.11.2022 13:59 # skydreams
    с имеющимся материалом будем работать или только покупать как долбаёбы новых и новых?

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: