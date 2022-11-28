"Юнайтед" хочет арендовать Пулишича

"Манчестер Юнайтед" заинтересован в аренде вингера "Челси" Кристиана Пулишича.

Лишь накануне появилась информация, что "Юнайтед" находится среди клубов, которые желают заполучить прописавшегося на скамейке запасных "Челси" Пулишича в январе.



По информации ESPN, представители Кристиана действительно хотят подыскать новое пристанище своему клиенту, однако "красные дьяволы" не собираются крупно тратиться в зимнее окно и лишь открыты к аренде 24-летнего игрока сборной США.



Главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг считает, что благодаря своей универсальности Пулишич смог бы стать хорошей заменой для Криштиану Роналду, контракт с которым "дьяволы" едва расторгли.



Ожидается, что "Челси" не будет стоять на пути у Пулишича. Другой вопрос, отпустят ли "синие" Кристиана к конкуренту по Премьер-Лиге, тем более — в аренду.