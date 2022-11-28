Рэшфорд раскритиковал стандарты тренировок сборной при Ходжсоне
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд отметил, что при Рое Ходжсоне стандарты тренировок сборной Англии были не так высоки, как сейчас при Гарете Саутгейте.
25-летний Рэшфорд успел сыграть три матча за сборную при Ходжсоне и был частью команды, которая провалилась на Евро-2016, сенсационно уступив Исландии в 1/8 финала.
Сейчас Маркус находится со сборной на Чемпионате Мира в Катаре и чувствует, что команда прибавила во всех отношениях.
"Возможно, прежде у нас была небольшая проблема с качеством тренировок и самоотдачей людей на тренировках, но при Гарете с этим все хорошо. Тренировки проходят в высоком темпе и становятся вызовом для нас, и я чувствую, что каждый, включая меня, готов сделать свой вклад, если получит шанс".
"Конечно, я был не так долго в сборной до его (Саутгейта) прихода, но тогда стандарты тренировок были не столь высоки".
"Для игроков это как белое и черное: если ты не тренируешься хорошо, ты не можешь ожидать, что будешь хорошо играть; ты не можешь ожидать, что будешь побежать только потому, что твои игроки лучше, чем у соперника. Для меня это монета о двух сторонах".
"Конечно, можно наблюдать явные изменения и явные улучшения. Мы стали гораздо лучше выступать на больших турнирах и даже в матчах на протяжении всего года. Мы играем лучше, наши результаты стали лучше".
"Так нечасто бывает, что в сборной Англии у меня есть ощущение, будто мы проиграем матч. Думаю, мы очень сильны как коллектив. У нас по-настоящему высокая сплоченность, и Гарет уделяет этому большое внимание. Мы работаем над этим и улучшаем это со временем".
"Но, как я уже говорил, прежде всего мы здесь благодаря тому, что обладаем хорошими игроками, которые готовы отрабатывать друг за друга и выкладываться без остатка на поле", — цитирует Рэшфорда Evening Standard.
28.11.2022 11:00
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какими бы ни были тренировки, если тренер слаб в тактике, мало что поможет.
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