Невилл ожидает, что Роналду перейдет в топ-клуб

Эксперт Sky Sports Гари Невилл ожидает, что нападающий Криштиану Роналду проведет остаток этого сезона в большом европейском клубе.

На прошлой неделе "Юнайтед" объявил о прекращении контракта с Роналду по обоюдному согласию сторон, не сумев простить Криштиану его скандальное интервью.



Невилл считает уход Роналду правильной вещью, но верит, что Криштиану пока не готов покинуть Европу и отказаться от Лиги Чемпионов.



"Думаю, Криштиану Роналду будет искать себе топ-клуб, с которым он сможет заключить контракт на четыре-пять месяцев и в котором он сможет исполнить короткую, но яркую роль на самом элитном уровне европейского футбола".



"Думаю, именно это будет его приоритетом — остаться в Лиге Чемпионов, остаться на самом высоком уровне и доказать, что случившееся в "Манчестер Юнайтед" было недоразумением".



"Думаю, ему по силам отлично провести четыре-пять месяцев и забить 15-20 голов в этот период. Каждый в Манчестере и люди в Премьер-Лиге будет говорить: "Почему мы не оставили его?"



"Думаю, он где-нибудь доиграет этот сезон, а затем будет ориентироваться на следующую пару лет и будет искать свой, возможно, последний футбольный проект. Будут это Соединенные Штаты? Или Ближний Восток? Или где-нибудь в Европе, где он прежде не играл?"



"Я надеюсь, у него все сложится, куда бы он ни отправился. В Манчестере у него в итоге не получилось, но клуб поступил правильно, разорвав с ним отношения. Это было правильно и для Криштиану", — сообщил Невилл Sky Sports.