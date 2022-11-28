Кейн скажет Саутгейту, что хочет сыграть против Уэльса

Харри Кейн Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн попросит главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта выпустить его на матч против США, несмотря на свои проблемы.

Именно в британском дерби в ближайший вторник решится, выйдет ли Англия в плей-офф Чемпионата Мира в Катаре.

29-летний Кейн целиком сыграл предыдущий матч — против США в минувшую пятницу, однако правая стопа Харри была крепко перевязана лентой, вдобавок возникли вопросы к физической форме капитана англичан, который выглядел довольно пассивно.

Казалось бы, для Саутгейта имеет смысл поберечь Кейна против Уэльса, однако сам Харри настаивает, чтобы Гарет выпустил его с первых минут, утверждает Daily Mail.

Кейн отказывается от передышки и отчаянно хочет сыграть, надеясь в матче с валлийцами открыть счет своим голам на турнире.


Метки Кейн, сборная Англии, сборная Уэльса, Тоттенхэм, ЧМ-2022

Автор mihajlo   

Дата 28.11.2022 09:00

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  1. glorfindel 28.11.2022 10:01 # glorfindel
    Также он просился в финале ЛЧ и что по итогу? Выйди Лукас Моура с первых минут, Ливерпуль мог бы и проиграть. Если Физрук сейчас выпустит Кейна с первых минут, вангую, что англичане не выйдут с группы.

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