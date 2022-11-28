Кейн скажет Саутгейту, что хочет сыграть против Уэльса
Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн попросит главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта выпустить его на матч против США, несмотря на свои проблемы.
Именно в британском дерби в ближайший вторник решится, выйдет ли Англия в плей-офф Чемпионата Мира в Катаре.
29-летний Кейн целиком сыграл предыдущий матч — против США в минувшую пятницу, однако правая стопа Харри была крепко перевязана лентой, вдобавок возникли вопросы к физической форме капитана англичан, который выглядел довольно пассивно.
Казалось бы, для Саутгейта имеет смысл поберечь Кейна против Уэльса, однако сам Харри настаивает, чтобы Гарет выпустил его с первых минут, утверждает Daily Mail.
Кейн отказывается от передышки и отчаянно хочет сыграть, надеясь в матче с валлийцами открыть счет своим голам на турнире.
28.11.2022 09:00
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Также он просился в финале ЛЧ и что по итогу? Выйди Лукас Моура с первых минут, Ливерпуль мог бы и проиграть. Если Физрук сейчас выпустит Кейна с первых минут, вангую, что англичане не выйдут с группы.
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