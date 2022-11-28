Терри и Бридж поселились в одном отеле в Катаре

Джон Терри и Уэйн Бридж Бывшие защитники "Челси" и сборной Англии Джон Терри и Уэйн Бридж оказались в неловкой ситуации, поселившись в одном отеле в Катаре.

Когда-то Терри и Бридж были большими друзьями, однако в 2010 году вокруг них прогремел один из самых громких скандалов в истории английского футбола.

По слухам, Джон вступил в любовные отношения с подругой Уэйна Ванессой Перронсель, которая даже забеременела и была вынуждена сделать аборт.

Многие болельщики помнят, как Бридж, являясь игроком "Манчестер Сити", проигнорировал рукопожатие с Терри в матче Премьер-Лиги против "Челси".

Как бы то ни было, сейчас Терри и Бридж вновь оказались близ друг друга, поселившись в роскошном отеле Fairmont в Дохе на время Чемпионата Мира.

Открытый только в этом году отель недоступен для публичного бронирования на время ЧМ-2022, и стоимость номера здесь начинается с 995 фунтов за ночь.

Как сообщает The Times, Терри приехал в Катар в качестве эксперта beIN Sports, тогда как Бридж является одной из так называемых "легенд ФИФА".

Возможно, как-нибудь за завтраком или в лифте Джон и Уэйн попадутся на глаза друг другу.


Метки Бридж, Терри, Челси, ЧМ-2022

Автор mihajlo   

Дата 28.11.2022 08:00

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