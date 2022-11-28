Фердинанд подтвердил, что Бекхэм собирается купить МЮ

Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд подтвердил, что консорциум его бывшего партнера по клубу и сборной Англии Дэвида Бекхэма собирается купить "красных дьяволов".

На днях в американской прессе появилась информация, что Бекхэм готов начать переговоры о покупке "Юнайтед" у семейства Глэйзеров.



Повидавшись с Бекхэмом в Катаре, Фердинанд смог убедиться, что это правда. Однако Дэвид будет лишь лицом могущественного консорциума.



"Бекс придет с консорциумом. Я видел Бекса на матче вчера вечером, я посетил матч сборной Англии, и мы сидели друг с другом".



"От него приятно пахло, он выглядел красиво. Он выглядел на миллион долларов, как и обычно".



"У него нет состояния в 10 миллиардов долларов, но имя Бекса многое значит. Он совладелец "Интер Майами". Он не придет один, и это будут не его деньги. Ему не придется засовывать руку в свой карман".



"Он придет с консорциумом. Он придет с людьми, у которых глубокие карманы, и которые способны провернуть такого рода сделку".



"Так он будет действовать, и это правильно. Думаю, это лишь вопрос цифр. Сделке быть, если ты найдешь нужную сумму", — сообщил Фердинанд на своем ютуб-канале.