Почему возвращение Роналду в МЮ стало тотальным провалом

Криштиану Роналду покидает "Манчестер Юнайтед", становясь свободным агентом по обоюдной договоренности с клубом, который счел лучшим отпустить опального игрока бесплатно, чем продолжать с ним сотрудничество, приносящее непоправимый вред репутации клуба. Репутация самого Роналду запятнана еще больше — непрофессиональным поведением и капризами, которые делают его не слишком привлекательной целью для большинства грандов.

Португалец расстался с клубом на прошлой неделе, положив конец затянувшемуся разводу, который запятнал его наследие. Приходил Криштиану в качестве героя и любимца "Олд Траффорд", уходит под свист трибун и нелицеприятные комментарии даже тех экспертов, кто был его поклонником ранее.



Встреча "Манчестер Юнайтед" с "Ньюкаслом" на "Олд Траффорд" 11 сентября 2021 года была игрой, не имеющей аналогов. Количество пропусков для прессы зашкаливало, директорская ложа была переполнена суперзвездами, а снаружи стояли мужчины средних лет, одетые в плохо сидящие футболки, которые они не носили почти два десятилетия.



Все были там, чтобы увидеть одного человека: Криштиану Роналду. Это было возвращение короля, и он сенсационно вернул себе трон, дважды забив в своем повторном дебюте.



"Да здравствует Роналду!" — кричали болельщики на протяжении всей эмпатической победы со счетом 5:1, которая, казалось, предполагала, что команда, занявшая второе место в Премьер-Лиге, может на самом деле стать еще лучше в сезоне 2021/22.



В то время Роналду настаивал, что вернулся в "Юнайтед" не для того, чтобы жить за счет прошлой славы, он был непреклонен в том, что может внести свой вклад в будущий успех. "Это было подходящее время", — настаивал он. "Я хочу войти в историю, помочь "Манчестеру" добиться отличных результатов и выиграть трофеи".



Таким образом, в этом контексте подтверждение его преждевременного ухода означает, что его второе появление на "Олд Траффорд" нельзя считать чем-то иным, кроме как бедствием, катастрофой. Он пришел в команду, которая имела под ногами крепкий фундамент в виде второго места в Премьер-Лиге, но за время своего пребывания на "Олд Траффорд" он поработал с тремя менеджерами, успев раскритиковать каждого из них.



Может, он и забил несколько красивых и важных голов, но не добился ничего. Было мало результатов на "отлично" и ноль трофеев. Что еще хуже, ему действительно удалось запятнать свою репутацию в глазах болельщиков, что было бы немыслимо еще несколько месяцев назад.



Даже некоторые из его самых стойких сторонников, в том числе Рио Фердинанд, признавали, что то, как он преднамеренно вынуждал "Юнайтед" расторгнуть свой контракт, совершенно непростительно.



Он начал уничтожающую атаку почти на каждого человека, связанного с клубом, что сделало его позицию несостоятельной. Его не устраивали партнеры по команде, менеджеры и руководство клуба, а болельщики логично отреагировали на такое неуважение к команде тем, что отвернулись от португальца. "Юнайтед" не мог медлить и отпустил его через несколько месяцев после того, как он впервые сообщил им, что хочет уйти.



Но летом вариантов не было. Кроме выгодного предложения из Саудовской Аравии, "Юнайтед" не получил серьезного интереса от какой-либо элитной европейской команды, как о том мечтал сам Роналду. К тому же вариант с "Аль-Хиляль" был не особо реальным из-за трансферного запрета, который мешал саудитам зарегистрировать Роналду летом.



Будет интересно посмотреть, возьмет ли его какая-нибудь топ-команда, когда он доступен бесплатно. Можно предположить, что нет, учитывая его колоссальные требования к зарплате (полмиллиона фунтов в неделю — минимум), в то время как его недавнее поведение на поле и за его пределами только укрепит представление о том, что Роналду теперь доставляет больше проблем, чем приносит пользы.



Очевидно, что есть и тактические вопросы, которые следует учитывать. Роналду явно не приемлет прессинговую игру, которую используют многие современные менеджеры. Даже Венсан Компани пошутил, что он не подпишет пятикратного обладателя "Золотого мяча" в "Бернли", потому что "нам нужны игроки, которые могут бегать".



Конечно, нежелание Роналду прессинговать может быть не только его прихотью. Ему уже 37 лет. Уже много лет очевидно, что ему нужна атака, построенная вокруг него, что ему нужны ноги помоложе, чтобы бегать в оборону вместо него. Кто будет готов согласиться с такой реальностью и создать такие условия для Криштиану, получит все еще способного решать исход матчей в одиночку игрока, который вдобавок все еще способен приносить большие деньги на рынке маркетинга. Индивидуальные поклонники его таланта по-прежнему на стороне Роналду, а в конфликте МЮ и Криштиану обвиняют в неуважении к звезде клуб.



Чемпионат Мира предлагает капитану сборной Португалии идеальную платформу, чтобы убедить клубных тренеров в том, что ему еще есть что предложить на самом высоком уровне, а также чтобы заставить замолчать своих критиков. В первом матче со сборной Ганы он играл с хорошим настроением, но уже успел проявить свою раздражительность после игры, предложив заткнуться всем, кто посчитал сомнительным заработанный и реализованный им пенальти.



Но болельщиков "Юнайтед" мало волнует, как он себя чувствует в Катаре. В основном они просто будут рады тому, что это закончилось. Они устали от выходок Роналду. Он стал отвлекать, его раздражительность затмила некоторые из их лучших выступлений в этом сезоне. Действительно, быстро стало ясно, что "Юнайтед" без Роналду лучше, чем с ним.



Его уход, как говорится в официальном заявлении, позволит "Юнайтед" сосредоточиться на "продолжении прогресса команды под руководством Эрика Тен Хага".



Явным признаком ослабления влияния Роналду является то, как легко клуб согласился расстаться с ним. Впрочем, известия об уходе Роналду тут же были перебиты новостями о том, что семья Глэйзеров рассматривает "стратегические альтернативы для ускорения роста клуба", включая, наконец, продажу клуба после многих лет волнений болельщиков.



Роналду, конечно же, не фанат Глэйзеров, и он искренне утверждал, что американцам на самом деле наплевать на "Юнайтед". И им, безусловно, есть за что ответить, когда дело доходит до анализа десятилетия неуспехов "Юнайтед".



Тем не менее, критика Роналду выглядела отвлекающим фактором, одной из многих попыток во время печально известного интервью с Пирсом Морганом снять с себя любую вину за полный крах его отношений с клубом, который он представляет. Он переводил тему и внимание на руководство, к которому категорически негативно относятся болельщики, чтобы стать ближе к ним, но фанаты не так глупы, чтобы купиться на эту уловку. Они прекрасно помнят сколь неуважительно по отношению к их клубу вел себя Криштиану в последние пять-шесть месяцев, и никакими "отмазками" он не вернет любовь "Олд Траффорд" ни сейчас, ни в будущем.



Его стойкие сторонники, очевидно, будут утверждать, что все сказанное Роналду своему фанату номер один было правдой. Они будут утверждать, что на самом деле его подвели все в "Юнайтед", что владельцы клуба, тренеры и игроки просто не были на его уровне, что его разочарование было неизбежным и понятным, учитывая, что никто вокруг него не стремился к совершенству с такой же страстью.



В этом вполне может быть доля правды, учитывая, что мы говорим о клубе, страдающем от посредственности после ухода сэра Алекса Фергюсона почти 10 лет назад. Но на самом деле не так важно, кому вы верите или кто виноват в этом грязнейшем из разводов. Этот союз просто был обречен с самого начала. Это был роман, который никогда не должен был возобновляться, и обе стороны давно поняли, что им лучше друг без друга.



Роналду сказал после своего второго дебютного дубля, что возвращение в "Юнайтед" было "лучшим решением, которое я когда-либо принимал". Время показало, что это было его худшим решением в карьере.



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru