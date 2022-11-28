"Ливерпуль" назначил нового клубного доктора
"Ливерпуль" закрыл вакансию клубного доктора, назначив на эту роль Джонатана Пауэра, известного по работе на FA.
Медицинская служба "Ливерпуля" оставалась без постоянного руководителя с августа, когда Джон Мокстон покинул свою должностью после шести лет в клубе.
Было невозможно не заметить, что уход Мокстона совпал с резким ростом количества травм — особенно напряженной была ситуация в полузащите команды Юргена Клоппа.
Однако теперь этот вопрос решен. Как сообщает Liverpool Echo, новым клубным доктором "красных" становится Пауэр, который родом из пригорода Ливерпуля.
Джонатан присоединится к команде Юргена Клоппа во время тренировочного сбора в Дубае, а полноценно приступит к исполнению своих обязанностей после Нового года.
Почти 10 лет своей карьеры Пауэр посвятил Ассоциации, где исполнял различные роли, включая роль доктора главной сборной Англии, а также поработал с "Брентфордом" и двумя регбийными клубами из Лидса.
Прямо сейчас Джонатан остается консультантом в Центре спортивной и ортопедической медицины на Бермудах и директором по спортивной и лечебной медицине в Спортивной клинике Йоркшира.
28.11.2022 00:05
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