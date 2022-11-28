"Ливерпуль" назначил нового клубного доктора

"Ливерпуль" закрыл вакансию клубного доктора, назначив на эту роль Джонатана Пауэра, известного по работе на FA.

Медицинская служба "Ливерпуля" оставалась без постоянного руководителя с августа, когда Джон Мокстон покинул свою должностью после шести лет в клубе.



Было невозможно не заметить, что уход Мокстона совпал с резким ростом количества травм — особенно напряженной была ситуация в полузащите команды Юргена Клоппа.



Однако теперь этот вопрос решен. Как сообщает Liverpool Echo, новым клубным доктором "красных" становится Пауэр, который родом из пригорода Ливерпуля.



Джонатан присоединится к команде Юргена Клоппа во время тренировочного сбора в Дубае, а полноценно приступит к исполнению своих обязанностей после Нового года.



Почти 10 лет своей карьеры Пауэр посвятил Ассоциации, где исполнял различные роли, включая роль доктора главной сборной Англии, а также поработал с "Брентфордом" и двумя регбийными клубами из Лидса.



Прямо сейчас Джонатан остается консультантом в Центре спортивной и ортопедической медицины на Бермудах и директором по спортивной и лечебной медицине в Спортивной клинике Йоркшира.