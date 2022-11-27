"Сити" предложил новый контракт Бернарду Силве

"Манчестер Сити" предложил своему полузащитнику Бернарду Силве новый контракт стоимостью 40 миллионов фунтов.

На протяжении двух предыдущих летних трансферных окон Силву активно сватали в "Барселону", однако главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола очень ценит Бернарду и не хочет его терять.



На "Этихад" опасаются, что в январе или по окончании сезона "Барселона" вернется за Силвой, поэтому решили действовать на опережение.



Как сообщает Football Insider, "Сити" предложил Бернарду продлить его рассчитанный до июня 2025 контракт с повышением зарплаты относительно его текущих 150,000 фунтов в неделю.



На днях сам Гвардиола продлил свой контракт на два года, и "горожане" надеются, что это поможет 28-летнему игроку сборной Португалии определиться.